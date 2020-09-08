Чебоксары, , 19:36 — REGNUM В Чувашии 9 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Соответствующую информацию распространило ГУ МЧС по республике со ссылкой на Чувашгидромет.

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По прогнозу синоптиков, 9 сентября в Чувашии ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Спасатели напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе транспорта, локальным подтоплениям, нарушениям работы ливневых систем.

По данным Чувашского ЦГМС, 9 сентября пройдут кратковременные дожди, ветер днём будет юго-западный с порывам 12−17 м/с. 10 сентября существенные осадки не ожидаются, порывы ветра будут достигать 13 м/с, 11 сентября прогнозируются осадки с порывами ветра 13−18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в республике прогнозируется похолодание (с +22…+27 градусов до +15…+20 градусов), волновой циклон принесёт небольшие дожди и сильный ветер.

По словам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, первая волна похолодания продлится около 10 дней, затем может наступить бабье лето.

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