Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM В аварии с участием пассажирского микроавтобуса пострадали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 8 сентября.

По информации начальника поисково-спасательной группы, прибывшей на место происшествия, из 17 пассажиров маршрутного такси пострадали восемь человек. Спасатели оказали людям первую помощь и помогли переместиться в кареты скорой медицинской помощи.

Напомним, что маршрутное такси столкнулось с автовозом. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя пассажирского транспорта.

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