Батайск, Ростовская область, , 18:52 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребёнка в центральной городской больнице Батайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 8 сентября.

Как полагают следователи, ребёнок с недомоганием был госпитализирован в лечебное учреждение 30 августа 2020 года. Мальчика доставила бригада скорой помощи. В этот же день состояние маленького пациента резко ухудшилось, он был переведён в реанимацию, где скончался.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» из больницы изъята необходимая медицинская документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области мать обвинила врачей в смерти годовалого ребёнка