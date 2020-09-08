Нижний Новгород, , 18:39 — REGNUM В здании общежития университета имени Добролюбова в центре Нижнего Новгорода 8 сентября произошло возгорание. Пострадавших и разрушений нет, студентов эвакуировали. «Причины происшествия выясняются, сотрудники МЧС проводят дознание среди студентов о возможной причине пожара», — сообщили ИА REGNUMв пресс-службе МЧС Нижегородской области.

По данным ведомства, информация о взрыве в общежитии Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова поступила в 12.47 утра. Приехавшие на место спасатели зафиксировали возгорание на шестом этаже дома №36 по улице Большая Печерская. Площадь пожара составила около двух квадратных метров, его потушили до приезда спасателей.

На место происшествия прибыли 62 человека и 16 единиц техники, в том числе 11 единиц техники и 45 человек личного состава МЧС по Нижегородской области. Такое большое количество задействованной техники в пресс-службе объяснили тем, что «общежитие — объект круглосуточного массового пребывания людей и на него автоматически выезжают сотрудники полиции, газовой службы, МЧС и так далее».