Грязи, Липецкая область, , 18:15 — REGNUM В Липецкой области 12-летний ребёнок получил ожоги 80% поверхности тела, пытаясь разжечь костёр. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Липецкой области.

Ребёнок из села Карамышево Грязинского района 4 сентября играл со своими ровесниками и случайно облился бензином из бензобака своего мопеда. Позже компания решила развести костёр. Когда мальчик подошел к огню, его одежда загорелась. Остальные дети пытались его потушить и вызвали скорую помощь.

Мальчик находится в реанимационном отделении ГУЗ «Областная детская больница» в Липецке с термическими ожогами третей степени. Огонь поразил 80% поверхности его тела.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».