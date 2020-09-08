Тюмень, , 17:59 — REGNUM В Тюменской области в одной из школ Ишима на внеклассном антитеррористическом уроке, детей «взяли в заложники». Об этом возмущённые родители сообщили порталу 72.ru.

По словам родителей, к пятиклассникам пришёл человек в камуфляже, в маске и с сумкой. «Террорист» вёл себя реалистично и дети сильно испугались. Пятиклассники успокоились, когда им стали объяснять, как себя вести при террористических актах.

«Но родителей никто не предупреждал об этом мероприятии и детей тоже. В классе находились дети с больным сердцем. После данного мероприятия родителям пришлось забрать ребёнка из школы, потому что ему стало плохо. Дома ему вызвали скорую», — сообщила изданию одна из родительниц.

Директор ишимской школы заявила, что родители сообщают недостоверную информацию. Сейчас с ними проводится разъяснительная беседа.

«На долю правды наслоилось много другой информации. Опровергать бессмысленно — выглядишь некрасиво», — считает директор ишимской школы.

Она также отметила, что на публикации в интернете о неоднозначном уроке уже отреагировало местное управление образования, которое проводит проверку в школе.