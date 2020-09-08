Уфа, , 18:48 — REGNUM Водитель попавшей в аварию фуры уже четвертую неделю живет на месте ДТП в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации корреспондентов издания, ДТП с большегрузом произошло в Белорецком районе около трех недель назад на «тещином языке». Большегруз выехал с дороги и слетел вниз, а его водитель остался в живых, но остается рядом с машиной.

По словам очевидцев, у мужчины не осталось еды. Они считают, что наемный водитель не может бросить автотранспортное средство, поскольку ее сразу же разберут на запчасти.

Отмечается, что кузов автомобиля пустой, поэтому предполагается, что хозяин фуры в первую очередь забрал груз.

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