Тюмень, , 17:37 — REGNUM В тюменской гимназии №12 8 сентября с учеником 11-го класса на уроке физкультуры произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время бега юноша остановился, присел и упал», — говорится в заявлении штаба.

Прибывшая через шесть минут после вызова бригада скорой помощи сразу же приступила к проведению расширенной сердечно-легочной реанимации школьника. По решению старшего врача в гимназию приехала вторая бригада скорой помощи. В течение часа медики старались спасти юношу, но их усилия оказались напрасными. Предположительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.

Отмечается, что гимназист перед уроком не жаловался на самочувствие, у него была основная группа здоровья, он занимался спортом и регулярно проходил медосмотр.