Ижевск, , 17:14 — REGNUM Адвокат экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, который обвиняется в крупной взятке, Галина Сбоева заявила в ходе заседания суда, что следствие не смогло подтвердить совершение данного преступления, в связи с чем бывший чиновник должен быть оправдан по всем пунктам.

«Я считаю, что мой подзащитный Александр Васильевич Соловьев подлежит оправданию по всем пунктам предъявленного ему обвинения», — цитирует представителя защиты «Интерфакс-Поволжье».

По ее словам, в ходе следствия и судебного заседания получение взятки от концессионеров не нашло подтверждения. Также она указала, что изъятие и осмотр 5 млн рублей по месту жительства экс-главы региона были проведены с нарушениями.

Помимо того, что, по мнению Сбоевой, следственные действия проводились с неоднократными нарушениями, она просила исключить из списка доказательств протокол очной ставки с бывшим главой минтранса республики Александром Соловьевым. Адвокат полагает, что им двигало желание избежать наказания, так как бывший министр и тёзка главы Удмуртии проходит по делу в качестве ключевого свидетеля, через которого в основном, по версии следствия, передавались взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В ходе расследования Соловьев частично признал вину в инкриминируемых преступлениях.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Одной из причин являлось состояние здоровья бывшего чиновника. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

На слушаниях в январе текущего года Соловьёв вдруг заявил о своей невиновности, хотя ранее частично признал вину.

20 марта срок домашнего ареста в отношении Соловьева был продлен до 20 июня текущего года.

Из-за ситуации с коронавирусом во второй декаде мая стало известно, что рассмотрение дела Соловьёва отложено в связи с действующим на территории республики режимом повышенной готовности.

В конце июля Гособвинение запросило для Соловьева 13 лет тюрьмы и 280 млн рублей штрафа.

Читайте также: Гособвинение запросило для бывшего главы Удмуртии 13 лет заключения