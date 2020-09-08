Брянск, , 17:18 — REGNUM Пять человек задержаны по подозрению в краже топлива премиум-класса в Брянской области. Сообщники с марта 2020 года похитили около 16 тонн бензина, сообщили 8 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, злоумышленники регулярно подключались к нефтепродуктопроводу и сливали бензин класса «Премиум» (АИ-95). В преступлении подозревают работника нефтебазы и четырёх сотрудников частных охранных предприятий. У каждого из задержанных была определённая роль: одни наблюдали за местностью, другие блокировали работу систем видеонаблюдения.

«В ходе обысков на объекте, прилегающей территории, а также по адресам проживания подозреваемых изъято свыше 260 литров бензина, а также приспособления для слива и транспортировки топлива, пломбы, инструменты, предметы для закрытия объективов камер видеонаблюдения, служебная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.