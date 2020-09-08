Архангельск, , 17:14 — REGNUM В Архангельской области утонул двухлетний ребенок, оставленный без внимания взрослых.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, трагедия произошла накануне в деревне Шипуноская Шенкурского района. Мальчик вместе с 6-летней сестрой находились в гостях у бабушки в деревне и играли во дворе частного дома в 30 метрах от которого находился пруд. Дети, оставленные без присмотра взрослых, проследовали по тропинке к водоему, мальчик упал в воду и утонул.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Допрошена бабушка погибшего мальчика, которая в момент трагедии находилась дома, и самонадеянно полагала, что с детьми во дворе дома ничего не случится», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на одном из дачных участков Приморского района Архангельской области в искусственном водоеме утонул 2-летний мальчик, которого на несколько минут оставили без присмотра.