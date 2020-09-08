Уфа, , 18:43 — REGNUM Программу оказания материальной помощи при несчастных случаях на производстве сотрудникам выездных бригад скорой помощи запустил профсоюз работников здравоохранения Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского профсоюза.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная программа распространяется на более 2300 медицинских работников.

По словам председателя республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, при травме, которая не повлекла потерю трудоспособности, например, выплаты составят до пяти тысяч рублей. В случае же легких травм сумма выплат будет варьироваться от 10 до 15 тысяч рублей. Если же травмы повлекут инвалидность, то работникам будет выплачиваться до 80 тысяч рублей.

Отмечается, что каждый год в сфере здравоохранения Башкирии регистрируется 50−55 несчастных случаев на производстве, которые подлежат расследованию, в том числе 30% случаев приходится на скорую помощь.

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