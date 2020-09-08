Самара, , 18:43 — REGNUM Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 70-летняя женщина страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы, а 89-летняя женщина страдала еще и заболеваниями эндокринной системы. Всего по области скончалась 137 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в минувшие сутки по области было выявлено 98 человек, инфицированных коронавирусом. Всего же в регионе выявлено 9294 факта заражения данной инфекцией. При этом справились с ней 7310 человек. На учете у врачей стоят 238 человек.

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