Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM В Приокском районе Нижнего Новгорода произошло обрушение строительных лесов. В результате инцидента пострадали семь человек, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Последствия обрушения Пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

По предварительным данным, бригада рабочих утром 8 сентября устанавливала крепежные элементы по фасаду строящегося 9-этажного дома на Анкудиновском шоссе. В какой-то момент металлические леса обрушились, семеро рабочих в возрасте от 21 до 42 лет упали с высоты, получив травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.

Предварительно, все мужчины работали по договору подряда.

По факту происшествия организована доследственная проверка. Планируется дать юридическую оценку действиям лиц, которые отвечают за безопасность при проведении строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января текущего года при обрушении лесов в Москве пострадали пять человек. Инцидент произошел в центре столицы на 1-м Земельном переулке.

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