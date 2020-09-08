Саранск, , 16:23 — REGNUM Житель Саранска признан виновным по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и ч.3 ст.135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

Установлено, что в социальных сетях мужчина познакомился с несовершеннолетней жительницей Нижегородской области, они стали переписываться на сексуальные темы. Затем обманом он «заставлял демонстрировать фотоснимки в обнаженном виде». Девочка рассказала обо всем родителям, а они обратились в полицию. Аналогичное преступление было совершено в отношении 14-летней школьницы из Тамбовской области.

Кроме того, в рамках расследования было установлено, что мужчина вел переписку и заставлял демонстрировать фотоснимки 11-летнюю жительницу Пермского края.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Удмуртии вынесли приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности десяти несовершеннолетних мальчиков. Мужчина имел опыт педагогической работы с детьми. Установлено, что в с 2016 по 2019 год мужчина завлекал мальчиков к себе домой под предлогом поиграть в компьютерные игры.

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