Самара, , 16:53 — REGNUM Гроза, сильный дождь и усиление ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории области объявлен желтый уровень погодной опасности, поскольку 9 сентября днем в некоторых районах Самарской области ожидается гроза, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду. Кроме этого, местами ожидается сильный дождь.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют ограничить выход из зданий, а также не оставлять без присмотра детей.

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