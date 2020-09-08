Республика Марий Эл, , 16:13 — REGNUM В Марий Эл вынесли приговор в отношении 31-летнего бывшего сотрудника службы судебных приставов по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — 12 эпизодов). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что с ноября 2018 по июль 2019 года мужчина для улучшения показателей своей работы составил ряд фиктивных документов (извещения, объяснения, протоколы), на основании которых 10 жителей Йошкар-Олы были привлечены к административной ответственности за воспрепятствование деятельности судебного пристава. Им был назначен штраф, причем правонарушений они не совершали.

Материалы уголовного дела составили пять томов, было допрошено большое количество свидетелей.

Приговором суда бывшему приставу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления в течение 2 лет и 10 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший судебный пристав регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Должностное лицо было поймано на присвоении денежных средств, которые граждане вносили в счет оплаты своих долгов.

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