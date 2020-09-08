Ижевск, , 16:00 — REGNUM В ночное время в одном из храмов Можгинского района Удмуртии украли средства из ящика для пожертвований. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением»), сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

По итогам осмотра места происшествия и опроса свидетелей полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний, ранее судимый, неработающий мужчина без определенного места жительства. В итоге подозреваемый был задержан при попытке проникнуть в один из храмов в Увинском районе. Также было установлено, что мужчина причастен к хищению велосипеда, который был обнаружен недалеко от храма. По факту кражи велосипеда также было возбуждено уголовное дело. Мужчина был помещен в СИЗО.

«За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Оренбуржье полиция задержала 51-летнего мужчину, подозреваемого в кражах драгоценностей, которые жертвовали прихожане в церквях. По данным ведомства, в селе Пономарёвка в храме Казанской иконы Божией Матери злоумышленник под предлогом пожертвования нательного креста, якобы инкрустированного драгоценными камнями, попросил работника собора принести отвертку, чтобы снять икону и поместить в неё ювелирное изделие. Когда церковнослужитель ушёл, фигурант снял образ и похитил из киота золотые украшения — кольца, цепочки и серьги. Он был задержан при попытке сдать награбленное в ломбард.

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