Аткарский район, Саратовская область, , 15:43 — REGNUM В реке Аткара Аткарского района Саратовской области выявили массовую гибель рыбы. Прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Проверка позволит установить источник загрязнения, причины гибели рыбы и ущерб, причиненным водным биоресурсам. Также проведут обследование реки и возьмут пробу воды из водоема. По результатам проверки примут соответствующие меры.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне в Саратовской области рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге.

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