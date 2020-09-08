Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону пассажирский микроавтобус, следовавший по городскому маршруту №113, столкнулся с автовозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 8 сентября.

Авария произошла в 14:00 мск на улице Вятской (Первомайский район). По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с автовозом. В момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров. По имеющимся данным, пятеро из них обратились за медицинской помощью.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.