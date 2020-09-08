Джакарта, , 15:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 8 сентября 2020 года в 90 км к юго-западу от города Сукабуми, расположенного на острове Ява в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло в море на глубине 10 км.

«Если обратить внимание на расположение эпицентра и глубину, то видно, что землетрясение произошло из-за разлома морского дна в Евразийской плите», — пояснили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточных берегов Индонезии на юго-востоке от района Центральный Малуку 8 сентября 2020 года.

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