Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 15:23 — REGNUM Жительница Надымского района Ямала отдала интернет-мошеннику за трудоустройство более 600 млн рублей. Об этом сообщает газета «Красный Север».

По информации полицейских, 33-летняя жительница Ямала надеялась подработать копирайтером в интернете. Ей позвонил неизвестный, который прислал ссылку для регистрации на сайте и рекомендовал внести депозит размером свыше 80 тыс. рублей для начала работы.

Далее лжеработодатель неким образом уговорил надымчанку взять кредит в банке размером в 590 тысяч рублей и перевести их на его счёт. После перевода «работодатель» исчез.

По заявлению обманутой женщины возбуждено уголовное дело по ч. статьи 159 признакам мошенничества в крупном размере (третья часть статьи 159 УК РФ).