Кампала, , 15:23 — REGNUM Один человек погиб, и ещё 20 семей были перемещены в округе Мбале в результате схода оползней после сильного ливня. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Оползни произошли утром 6 сентября в деревнях Верхняя Бувангва, Шитега и Буцаале в приходе Буфуто вскоре после сильного ливня.

Аким Мулиро, бывший член районного совета суб-округа Бусано, сказал, что местные жители уже извлекли тело жертвы, чей дом был «сметен» оползнями в деревне Бувангва.

«Я был на месте происшествия, один из местных жителей умер, и его тело было извлечено. К настоящему времени более 20 семей были перемещены», — сказал Мулиро.

Мулиро обратился к правительству с просьбой вмешаться, заявив, что перемещенные семьи остались без крова и без еды.

Председатель суб-округ Бусано Джонсон Вандека сказал, что некоторые из пострадавших жителей получили серьезные травмы.

«Мы просим правительство оказать помощь и переселить пострадавшие семьи, потому что они живут в зонах повышенного риска», — сказал он.

Представитель Красного Креста в Уганде Ирэн Накасиита сообщила, что они направили в район группу чрезвычайного реагирования.

«Оползень произошел во время сильного дождя прошлой ночью, и на данный момент сообщается только об одном погибшем человеке», — сказала она.