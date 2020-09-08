Красноярск, , 15:16 — REGNUM В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в повреждении автомобилей из пневматического оружия, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в региональном ГУ МВД.

С июля 2020 года в дежурную часть полиции поступило пять сообщений от автовладельцев о повреждении автомобилей в Свердловском районе краевого центра. Всё происходило по одинаковому сценарию — на проезжей части вблизи Предмостной площади во время движения у машин были разбиты стекла. Полицейские установили, что по машинам производились выстрелы из оружия неустановленного образца. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Подозреваемого — ранее не судимого 38-летнего жителя Красноярска — задержали во время очередной попытки повреждения автомобиля. У мужчины изъяли пневматическое ружье, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае полиция города Железногорска возбудила уголовное дело по факту стрельбы в городской черте.

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