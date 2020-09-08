Киев, , 15:06 — REGNUM В зоне проведения карательной операции против Донбасса на мине ПМН-2 подорвались двое украинских силовиков. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток».

"Обоим «воинам» оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка.

Как сообщили в пресс-службе 5-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 7 сентября 2020 года в больнице скончался 20-летний огнемётчик ВСУ, пострадавший при подрыве автомобиля в Донбассе.

Напомним, 6 сентября 2020 года в результате подрыва автомобиля на неустановленном взрывном устройстве в районе населённого пункта Новгородское, на месте происшествия скончался один украинский военный, второй получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в ДНР зафиксировали три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. ВСУ применили гранатомёт АГС и стрелковое оружие.

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