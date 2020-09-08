Омск, , 14:56 — REGNUM Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев на брифинге 8 сентября заявил журналистам о том, что у Алексея Навального не было клиники и следов отравления, не наблюдалось токсикологической ситуации.

Между тем, по его словам, токсикологическое исследование проводилось в первую очередь, в первые часы пребывания Алексея Навального в омской клинике.

Диагноз, поставленный Навальному в Германии, удивил омских медиков.

«Это не диагноз даже, это даже не версия, а какая-то фантастика. Просто фантастическое какое-то предположение или заключение, не подтверждённое ни документально, ни клинически, никаким образом», — сказал Сабаев журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным, главный токсиколог Омской области завил о том, что «это вообще не отравление, это заболевание». Речь идёт о метаболической коме, случившейся в результате глубокого нарушения обмена веществ.

«Это не «Новичок» однозначно», — резюмировал Сабаев.

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