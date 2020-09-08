Махачкала, , 14:46 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане против 46-летней жительницы Левашинского района, которая вмешалась в драку мужчин и убила одного из них. Подозреваемая задержана, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на окраине села Какамахи Левашинского района. По данным следствия, между четырьмя мужчинами, один из которых является мужем подозреваемой, произошла драка на почве личных неприязненных отношений.

Во время конфликта фигурантка была в автомобиле своего супруга. Видя происходящее, она взяла из машины нож и набросилась с ним на мужчин. В результате один из участников драки от полученных ранений умер на месте, еще один потерпевший с серьезными травмами госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде ареста.