Берёзовский, Свердловская область, , 14:21 — REGNUM В Свердловской области трое взрослых и ребёнок ушли по грибы и заблудились в лесу. Об этом сообщает региональное управление МЧС,

В лес семья ушла 7 сентября. Люди заблудились в районе посёлка Сарапулка под Берёзовским. На место срочно выехали спасатели, которые приступили к поискам. С потерявшимися была телефонная связь. Они следовали советам спасателей и шли на звуки сирены пожарной машины, используя ее, как ориентир.

С наступлением темноты граждане не смогли дальше передвигаться по причине темноты и болота. Спасатели рекомендовали им развести костёр, а через три часа обнаружили их по полученным ранее GPS-координатам. На квадрацикле были эвакуированы пожилая женщина и ребёнок, а двое взрослых вышли из леса сами в сопровождении спасателей. Медицинская помощь им не потребовалась.