Ульяновск, , 14:14 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки пожарно-спасательные подразделения 14 раз выезжали на тушение сухой травы. Также зарегистрирован один природный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным на 8 сентября, за сутки пожарные дважды выезжали на тушение сухой травы в Ульяновск, Мелекесский район, Сурский и Цильнинский районы. По одному травяному пожару произошло в Барышском, Карсунском, Николаевском, Новомалыклинском, Теренгульском и Чердаклинском районах.

Всего за сутки зарегистрировано 14 палов сухой травы. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 23,3 гектаров.

Кроме того, в лесах области зарегистрирован ещё один природный пожар (низовой беглый). Он произошёл 7 сентября в 17:00 в Базарносызганском районе возле населённого пункта Лапшаур, площадь возгорания составила 0,3 га.

Также за последние сутки подтверждено пять термических точек, из них в четырёх случаях — это горение стерни.

Как сообщало ИА REGNUM, до 30 сентября в лесах Ульяновской области действует особый противопожарный режим. В министерстве природных ресурсов региона ранее отмечали, что с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано более 40 лесных пожара общей площадью свыше 942 га.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Ульяновской области произошло девять травяных пожаров