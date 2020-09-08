История вопроса

Аварии пассажирского автотранспорта — дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов. В результате подобных событий только в России ежегодно гибнет по несколько сотен человек. Причинами столь неутешительной статистики называют в том числе устаревший транспорт — на сегодня до 70% пассажирского автотранспорта старше 70 лет, а также некачественные дороги. Особенно опасными остаются аварии с участием автобусов в горной местности.