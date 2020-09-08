Ростов-на-Дону, 8 сентября 2020, 13:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону в полдень 8 сентября загорелся пассажирский автобус, курсирующий по городскому маршруту №33. Пострадавших нет, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.
ЧП произошло в 12:02 мск на проспекте Ворошиловском неподалёку от остановочного комплекса «Центральная городская больница». В ведомстве уточнили, что произошло возгорание кондиционера на площади 5 кв. метров. К месту происшествия прибыли восемь человек и две единицы техники.
В городской администрации отметили, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки кондиционера. Пассажиров своевременно эвакуировали.