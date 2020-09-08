Новосибирск, , 13:32 — REGNUM В Кировском районе Новосибирска произошло покушение на семью с детьми. Очевидцы сообщают, что это случилось в 21:00 (время местное) 5 сентября 2020 года. Организатором покушения они называют учительницу начальных классов местной школы. Уточняется, что пострадавшие якобы выступают свидетелями в суде по делу против родственников нападавших. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск».«Двое мужчин с ножами ворвались на территорию частного дома и нанесли ножевые ранения хозяину дома в область лица и шеи, а также поранили жену и дочь», — приводятся слова очевидцев. Нападавшие были задержаны, женщине же удалось скрыться. По словам супруги мужчины, после нападения попавшего на операционный стол, всё началось в Крещенскую ночь 2020 года, когда на пожаре погиб их сосед. Квартира должна была перейти к его дочери, но появилась сводная сестра погибшего — школьный педагог, которая захотела быть наследницей. По словам соседей, она выгнала дочь погибшего из квартиры и сама поселилась там. Девушка обратилась к соседям с просьбой дать показания в суде. А сводная сестра якобы решила припугнуть соседей.

В ГУ МВД РФ «Вестям Новосибирска» отметили, что уже возбудили уголовное дело и назначили проверку.