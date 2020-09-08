Саратов, , 13:59 — REGNUM За восемь месяцев текущего года в Саратовской области на пожарах получили ранения 105 человек, погибли 107 жителей, из них двое детей. По состоянию на 1 сентября зарегистрировано 6755 пожаров (в 2019 году — 6592). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Из общего числа пожаров неосторожное обращение с огнем послужило причиной 5507 возгораний. Спасатели на тушение пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов выезжали 521 раз. Из-за неисправностей печей и теплоустановок произошло 214 пожаров. По вине лиц в нетрезвом состоянии — 109 пожаров. К возгоранию в 32 случаях привели нарушения правил пожарной безопасности во время сварочных работ. Из-за шалости детей с огнем случилось 28 пожаров. Чаще всего пожары происходят в жилом секторе (20,99%) от общего количества, 240 раз горели за восемь месяцев автотранспортные средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в лесхозы Саратовской области продолжает поступать современное оборудование. Для сохранения лесов в рамках нацпроекта «Экология» в регион поступило шесть беспилотников.

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