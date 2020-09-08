Киев, 8 сентября 2020, 13:03 — REGNUM У входов в станции киевского метро образовались огромные очереди из-за сбоя системы оплаты проезда. Об этом 8 сентября сообщило информационное агентство УНИАН.
В метро перестала работать система оплаты проезда банковскими картами, а электронные билеты работают с перебоями.
Как сообщили очевидцы, на некоторых станциях метро закрыли и кассы, в которых можно купить билеты на проезд. Работники метро предлагают возмущённым пассажирам пользоваться другими видами транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве регулярно закрывали различные станции метро в связи с ложными сообщениями об их минировании.
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