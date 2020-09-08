Киев, , 13:03 — REGNUM У входов в станции киевского метро образовались огромные очереди из-за сбоя системы оплаты проезда. Об этом 8 сентября сообщило информационное агентство УНИАН.

В метро перестала работать система оплаты проезда банковскими картами, а электронные билеты работают с перебоями.

Как сообщили очевидцы, на некоторых станциях метро закрыли и кассы, в которых можно купить билеты на проезд. Работники метро предлагают возмущённым пассажирам пользоваться другими видами транспорта.

«По громкоговорителю на некоторых станциях людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретёнными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди», — сообщил ресурс «Информатор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве регулярно закрывали различные станции метро в связи с ложными сообщениями об их минировании.

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