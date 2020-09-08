Балтасинский район, Татария, , 12:55 — REGNUM В Балтасинский отдел полиции в Татарии с заявлением обратился 39-летний мужчина. Заявитель рассказал, что неизвестный обманом похитил у него 460 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по РТ.

Полицейские в ходе опроса пострадавшего выяснили, что мужчина нашел в интернете объявление о продаже экскаватора. Созвонившись с владельцем транспортного средства, он договорился о приобретении техники. Продавец сослался на большое количество потенциальных покупателей и попросил жителя Новокузнецка внести предоплату. Мужчина перевел требуемую сумму на указанный счет. В назначенную дату покупку пострадавший не получил, телефон владельца техники был выключен, а объявление о продаже удалено. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Татарии при покупке 9 тонн меда перечислил мошенникам 606 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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