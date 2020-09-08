Вена, , 12:30 — REGNUM Глава Ганноверского королевского дома принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в федеральной земле Верхняя Австрия. Об этом сообщает 8 сентября австрийская газета Kronen Zeitung.

Полицейские задержали 66-летнего принца в его охотничьем домик в общине Грюнау. Поводом стал скандал, начавшийся еще в июле. По словам служанки принца, Эрнст Август заставлял её с супругом передвигаться бесшумно и грозил им «отрядом головорезов».

Кроме того, принц повредил дорожный знак и разбил окно в здании, принадлежащем Фонду герцога Камберлендского. Дело принца разбирал суд в Уэльсе, в результате был выдан ордер на арест Эрнста Августа.

В июле после нападения на полицейских принца поместили в психиатрическую больницу, однако через несколько дней он приехал к полицейскому отделению и угрожал правоохранителям.

Эрнст Август V Ганноверский — муж принцессы Каролины Монакской, бывшей наследницы престола Монако. С 1987 года Эрнст Август возглавляет Ганноверский королевский дом, который является ветвью древнего германского рода Вельфов. Ганноверская династия правила Великобританией в 1714—1901 годах.