Тверь, , 12:03 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели при пожаре 15-летнего подростка возбуждено в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

Тело мальчика было обнаружено при тушении пожара в бане на земельном участке по улице Энтузиастов поселка Редкино Конаковского района 6 сентября. По результатам проверки следователи возбудили дело по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.

«Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках расследования уголовного дела. Причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Чувашии при пожаре в частном доме погибли два человека — 50-летняя женщина и её 47-летний брат. Проводится доследственная проверка.