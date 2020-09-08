Кабул, , 11:58 — REGNUM По меньшей мере десять человек взяты боевиками в заложники в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает 8 сентября телеканал Tolo News.

Глава совета провинции Азмуддин Мирзайе уточнил, что нападение произошло в районе Абшар. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согнали заложников в мечеть.

К мечети направлены сотрудники сил безопасности, они окружили здание и разрабатывают план по освобождению заложников.

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