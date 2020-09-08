Горно-Алтайск, , 11:22 — REGNUM В Горном Алтае найдена хвостовая часть гидросамолёта «Корвет», упавшего в Телецкое озеро 14 лет назад. По словам сотрудника Алтайского заповедника Игоря Калмыкова, обломок всплыл 7 сентября близ кордона Байгазан.

«Обнаруживший находку капитан катера сообщил об этом сотруднику Алтайского заповедника. О находке информированы Полиция и МЧС. Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Напомним, легкомоторное воздушное судно с тремя людьми на борту, в числе которых была 14-летняя девочка, потерпело катастрофу 14 августа 2006 года. Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поисков спасателям удалось вытащить из воды тело одного из пассажиров.

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