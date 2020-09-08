Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего шумерлинца, которого обвинили в хулиганстве с применением охотничьего ружья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Инцидент произошёл вечером 26 июля 2020 года в Шумерле. По данным правоохранителей, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с балкона своей квартиры сделал замечание двум мужчинам у подъезда за «громкий разговор между собой».

«После чего он дважды выстрелил из охотничьего ружья по площадке и тротуару», — говорят в ведомстве.

В ходе разбирательств было установлено, что ружьё зарегистрировано на имя обвиняемого. Оружие и боеприпасы изъяты.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти 50-летнего мужчины, труп которого был обнаружен в лесу. Следствие считает, что его застрелили из ружья, подозреваемый установлен.

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