Нальчик, , 11:09 — REGNUM В результате ДТП с участием пассажирской «Газели» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики травмы различной степени тяжести получили 15 человек. Об этом 8 сентября сообщили в экстренных службах района.

«Это район города Баксана. Пассажирская «Газель» попала в ДТП, пострадали 15 человек», — приводит слова сообщения ТАСС.

Также уточняется, что 14 человек из данного числа доставили в Баксанскую городскую больницу и ещё одного в республиканскую клиническую больницу Нальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, предназначенный для перевозки туристов, сгорел в ночь на 8 сентября в окрестностях Софии на автомагистрали «Фракия».