Биробиджан, , 11:05 — REGNUM В Еврейской АО спасатели ищут в лесу мужчину и женщину, которые отправились в разных районах на сбор дикоросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Мужчина 1963 года рождения пропал в лесу ещё 5 сентября. Он отправился за грибами в районе села Рудное Облученского района. Спасатели обследовали более 7 км лесополосы. Поиски пока не принесли результатов.

Женщина 1958 года рождения ушла за ягодами в районе 13 км Биршоссе 7 сентября. Её поиски также ведут спасатели.

«Группы из десяти профессионалов с двумя единицами техники делают все возможное, чтобы найти жителей автономии живыми», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еравнинском районе Бурятии завершились поиски рыбака, считавшегося пропавшим с конца августа. Его тело нашли родственники рядом с озером Большая Еравна.