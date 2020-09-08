Баксанский район, Кабардино-Балкария, , 11:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. На федеральной трассе Прохладный — Баксан — Азау столкнулись пассажирская «Газель», «ВАЗ Нива», и «Мерседес», сообщили 8 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел утром, в 09:17. В результате ДТП погибших нет, уточнили в спасательном ведомстве.

Ряд СМИ пишет о пострадавших, приводя разные цифры. Так, по данным ТАСС, пострадали 15 человек. РЕН ТВ передает, что пострадали 10 человек, в том числе пассажиры маршрутки, выполнявшей рейс по маршруту Баксаненок — Баксан. По данным телеканала, они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.