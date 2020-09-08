Чита, , 10:58 — REGNUM В Забайкальском крае снова местами отмечаются заморозки интенсивностью до −1…−5 °С. Об этом сказано в обзоре метеорологических условий на Дальнем Востоке за за 8 сентября 2020 г, подготовленном по материалам ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и Примпогода.ру.

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Также в утренние часы не исключены туманы, а днём в южных районах воздух прогреется до +20…+25 °С, а в северных — до +10…+18 °С, отмечают синоптики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заморозки в Забайкалье уже были 3 сентября: в этот день температура воздуха и поверхности почвы опускалась до минус 2 °C. При такой температуре вероятны повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

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