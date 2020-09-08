Луганск, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 8 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны позиций второго батальона 14-й бригады с направления населённого пункта Новотошковское была совершена огневая провокация из крупнокалиберного пулемёта по нашим позициям в районе посёлка Голубовское», — сказано в сообщении.

В пресс-службе представительства отметили, что украинские силовики пытались спровоцировать защитников ЛНР на ведение ответного огня.

«Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан», — прокомментировал происшествие начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трёх случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

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