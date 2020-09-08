Луганск, 8 сентября 2020, 10:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 8 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В пресс-службе представительства отметили, что украинские силовики пытались спровоцировать защитников ЛНР на ведение ответного огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трёх случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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