Чита, , 10:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться. Как сообщает сегодня, 8 сентября, официальный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4922, причём 43 из них добавились только за последние сутки.

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Общее количество выздоровевших пациентов составляет 4391 человек (30 за сутки). Общее число жертв составляет 60 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Забайкалье отмечен рост заболеваемости COVID-19. Именно поэтому там сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

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