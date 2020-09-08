Соледар, ДНР, , 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 8 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении украинские формирования выпустили две гранаты из автоматического станкового гранатомёта (АГС) и применили стрелковое оружие. На мариупольском направлении зафиксирован один случай применения украинскими силовиками стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Спартак, Саханка», — сказано в сообщении.

Наблюдатели СЦКК ДНР также зафиксировали два случая проведения инженерных работ, нарушающих прежние договорённости. Речь идёт о работах по укреплению позиций ВСУ в районе населённых пунктов Новосёловка Вторая и Богдановка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавнюю гибель украинского силовика обсудят на заседании в «нормандском формате».

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