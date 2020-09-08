Красноярск, , 10:35 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Улан-Удэ в Москву совершил экстренную посадку в Красноярске. По данным пресс-службы аэропорта, одному из пассажиров в воздухе стало плохо.

«Сейчас самолет уже вылетел и продолжил маршрут. Пассажира госпитализировали», — передаёт РБК сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи экстренно сел самолёт авиарейса Москва — Анталия. Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе.

Читайте также: В Сочи экстренно сел самолёт рейса Москва — Анталия