Ярославль, , 10:27 — REGNUM В Ярославской области от COVID-19 скончались ещё четыре человека. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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Таким образом общее число умерших за время пандемии в регионе достигло 42 человек. Суточный прирост новых заражённых остаётся стабильным: 38 человек.

Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 7542 ярославцев, из них 7007 человек выздоровели.

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