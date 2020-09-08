Семилуки, Воронежская область, , 10:24 — REGNUM Прокуратура начала проверку по факту избиения школьницы подростками в Семилукском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в надзорном ведомстве.

Учащаяся восьмого класса МКОУ Латненская поселковая СОШ Семилукского района была избита 4 сентября — избиение засняли на камеру, также жертву заставили раздеться, а затем опубликовали видео в соцсетях.

«По указанному факту прокуратурой района организована проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетними, участвующими в избиении и издевательствах над школьницей», — уточнили в прокуратуре.

Проверку начали и следственные органы — о наличии в действиях подростков, избивших девочку, признаков преступления, предусмотренного ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Органы дознания проводят проверку по факту причинения телесных повреждений школьнице.