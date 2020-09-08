Иркутск, , 10:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 8 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки зарегистрировано четыре смерти пациентов с COVID-19.

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Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 466 человек, причём 71 добавился только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 633 человека, из них 30 болеют тяжело. Выздоровели 15 366 человек, 283 — погибли.

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